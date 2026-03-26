Una nueva caravana migrante partió la noche del martes 24 de marzo de 2026 desde Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos, integrada por alrededor de 500 haitianos y cubanos.

Bautizada como “Genesis”, la caravana migrante busca llegar a otras regiones para continuar trámites migratorios y encontrar mejores oportunidades de vida.

Su primera parada será en Huehuetán, tras recorrer 26 kilómetros, y posteriormente avanzará hacia Arriaga, Oaxaca y la CDMX.

Activistas señalan que en Tapachula permanecen varados cerca de 70 mil migrantes.

Parte caravana migrante de Chiapas rumbo a Estados Unidos con 500 haitianos y cubanos

Con la intención de llegar a otras regiones para continuar sus trámites migratorios y encontrar una mejor calidad de vida, se organizó la caravana migrante “Genesis” de Chiapas.

El contingente comenzó su caminata por la carretera costera de Chiapas; su destino es llegar Estados Unidos.

Se tiene previsto que la caravana de migrantes haitianos y cubanos arribe a las zonas Costa y Soconusco en Chiapas.

Caravana migrante parte de Chiapas rumbo a Estados Unidos con 500 haitianos y cubanos (Captura de video)

La primera parada de los migrantes será en Huehuetán, en una caminata de aproximadamente 26 kilómetros.

Posteriormente, llegarán al municipio de Arriaga, después tomarán dirección a Oaxaca y luego a la CDMX, donde es muy probable que muchos terminen quedándose.

De acuerdo con reportes, los migrantes tienen hasta 18 meses visitando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración.

No obstante, les niegan las solicitudes de asilo o no les contestan sus trámites migratorios.

En ese contexto, los migrantes demanda que se les dé estancia legar y se les deje ir a otras entidades para encontrar mejores ofertas laborales.

Especialistas y activistas señalan que en Tapachula, Chiapas, hay alrededor de 70 mil migrantes varados.

También indican que se espera que salgan de 3 a 4 caravanas más de migrantes.