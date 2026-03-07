La declaración de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, jefe de Los Pakales, en Chiapas, se encuentra bajo la lupa luego de que el funcionario fuese exhibido por su colección de autos clásicos.

Según informó El Universal, el funcionario es dueño de una colección de cinco vehículos, entre modelos recientes y clásicos, que declaró con un valor menor al que normalmente se venden en agencias.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, Óscar Alberto Aparicio Avendaño pagó entre 2022 y 2023 precios que van desde los 12 mil hasta los 100 mil pesos por sus cinco vehículos.

¿Quién es Óscar Alberto Aparicio Avendaño? (Óscar Alberto Aparicio Avendaño/ Facebook)

Óscar Alberto Aparicio Avendaño defiende legalidad de su declaración patrimonial

En respuesta a las críticas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño aseguró que la colección de autos clásicos forma parte de su declaración patrimonial pública, presentada ante las instancias correspondientes de fiscalización.

El jefe de Los Pakales dijo a través de un comunicado que uno de sus vehículos fue adquirido en malas condiciones, pues el vehículo antiguo estaba destinado a restauración.

El hecho ha llamado la atención porque sus ingresos oficiales reportados en 2024 fueron de 2.3 millones de pesos, lo que significa que en 2023 gastó casi todo lo que ganó en joyas y vehículos.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño ganaba aproximadamente 70 mil 804 pesos mensuales netos como funcionario público, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia cuando era subsecretario de Seguridad en Zacatecas.