Reynaldo Pérez Pérez, defensor de personas desplazadas en Chiapas, denunció amenazas al menos en un par de ocasiones antes de su asesinato el 28 de octubre de 2026.

El trabajo de Reynaldo Pérez Pérez y de José Vázquez Gutiérrez a favor de las familias desplazadas en Los Altos de Chiapas hizo que el crimen organizado los eligiera como objetivo.

Reynaldo Pérez Pérez fue asesinado a pesar de contar con medidas de protección como un botón de pánico y un teléfono satelital y se mantienen las amenazas contra su compañero.

Reynaldo Pérez denunció amenazas ante la Fiscalía al menos en 2 ocasiones

Reynaldo Pérez interpuso al menos dos denuncias ante la Fiscalía de Chiapas por amenazas en su contra por parte del crimen organizado.

José Vázquez Gutiérrez, defensor de derechos humanos, reveló las denuncias que hizo Reynaldo Pérez Pérez por el trabajo en defensa de familias desplazadas en Chenalhó y Pantelhó, en los Altos de Chiapas.

El también defensor dijo que tuvieron una amenaza antes del asesinato, sobre espías que los estaban vigilando para matar a ambos.

“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió” José Vázquez Gutiérrez, defensor de Derechos Humanos

Asesinato de Reynaldo Pérez se dio a pesar de medidas de protección por amenazas

Las amenazas de las que fue objeto las emitió tras salir de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió una declaración el 29 de octubre.

El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez se dio a pesar de tener un teléfono satelital y un botón de pánico.

Los riesgos denunciados ante la Fiscalía de Chiapas eran por amenazas de grupos del crimen organizado por su trabajo a favor de los desplazados.