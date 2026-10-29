Reynaldo Pérez, activista y defensor de familias desplazadas en Chiapas, fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles 28 de octubre de 2026.

Según reportes, individuos a bordo de una motocicleta interceptaron a Reynaldo Pérez mientras estaba en un taller de la comunidad de Yabteclum.

Tras varias advertencias de que su vida estaba en riesgo, finalmente unos sujetos le habrían disparado con un arma de fuego en más de una ocasión.

Reynaldo Pérez tenía protección debido a amenazas relacionadas con su labor en defensa de los derechos humanos

Hace poco más de un año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó al Gobierno de México sobre amenazas de muerte contra Reynaldo Pérez.

El organismo denunciaba principalmente un presunto intento de desaparición y los ataques armados que el defensor había señalado desde octubre de 2022.

Tras las denuncias, Reynaldo Pérez fue incorporado formalmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde el 13 de junio de 2023.

Sin embargo, en varias ocasiones mencionó que su protección era insuficiente y que incluso la propia policía reconocía que no podía resguardarlo debido a la falta de gasolina para mover sus patrullas.

Tras su asesinato, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que de manera preliminar se ha establecido la posible responsabilidad de dos sujetos.

No obstante, comentó con medios locales que, hasta este momento, no hay ninguna línea de investigación definida.

Matan a Reynaldo Pérez, activista y defensor de familias desplazadas en Chiapas (Especial)

¿Quién era Reynaldo Pérez?

Reynaldo Pérez fue un defensor de familias desplazadas, reconocido por representar en junio de 2022 a 63 familias de indígenas tzotziles de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.

Tras ataques de grupos paramilitares, el activista solicitó en repetidas ocasiones a las autoridades que generaran las condiciones necesarias para dialogar con los afectados.

Gracias a su apoyo, más tarde Reynaldo Pérez fue elegido como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán.