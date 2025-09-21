Medios locales difundieron la noticia sobre la supuesta muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, mejor conocido como Changuito Antrax, fundador de Los Antráx, acaecida presuntamente el 19 septiembre de 2025 en Sinaloa.

De acuerdo con esta versión, el “Changuito Antrax” habría muerto ahogado cuando intentaba huir de un operativo desplegado en la comunidad de Quilá, en el municipio de Culiacán.

Se sabe que “Changuito Antrax” era miembro fundador de ‘Los Antrax’, brazo armado del Cártel de Sinaloa, específicamente al servicio de Ismael ‘Mayo’ Zambada.

Changuito Antrax, fundador de Los Antráx, habría muerto ahogado

De acuerdo con línea directa, fuentes cercanas a la familia y vecinos del “Changuito Antrax” han confirmado la muerte del fundador de Los Antráx, sin que hasta ahora haya una confirmación oficial de autoridades federales.

Supuestamente, su muerte ocurrió en medio de un operativo federal que se desplegó por aire y tierra en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, durante el viernes 19 de septiembre.

Al parecer, el Changuito Antrax habría intentado escapar de las autoridades al cruzar un río, pero en lugar de ello, fue arrastrado por la corriente hasta que perdió la vida.

Según fuentes nacionales e internacionales, el Changuito Antrax era pieza clave en la expansión del tráfico de fentanilo, cuyos orígenes se remontan a partir de 2008.