El gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez, junto a la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), liderada por Francisco Sánchez Ramos, dio a conocer que durante el 2026 se llevará a cabo una campaña para regular más de 2 mil planteles educativos.

El titular de la CERTT señaló que brindar certeza jurídica a los planteles de Tabasco es una prioridad para la actual administración. Asimismo, explicó que hay brigadas de la Dirección Técnica y Procesos con el objetivo de realizar levantamientos topográficos en los terrenos e inmuebles, para integrar los expedientes técnico-jurídicos.

“Es una prioridad para la administración que encabeza Javier May Rodríguez cumplir la meta de regularizar la totalidad de los planteles educativos, al entregarles sus respectivos títulos de propiedad para esos servicios públicos, y abatir el rezago que existe desde más de 30 años” Francisco Sánchez Ramos, titular de la CERTT

Más de 2 mil planteles recibirán títulos de propiedad en 2026 en Tabasco (Cortesía)

Asimismo, detalló que la entrega de la regularización de los planteles cubrirá una deuda histórica que se tiene con el sector educativo. Sánchez Ramos resaltó que por órdenes de Javier May la legalización y entrega de títulos se debe llevar a cabo durante el 2026.

“Nosotros creemos y el gobernador nos está pidiendo que tiene que ser el 2026 que tengamos ya todas las escuelas de Tabasco de manera regularizadas” Francisco Sánchez Ramos, titular de la CERTT

Por otra parte, recordó que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab) y la Consejería Jurídica están sumando esfuerzos para darle seguimiento a los casos donde los predios están fuera del fundo legal.

Finalmente, el titular de la CERTT señaló que en casos donde las escuelas pertenecen a predios ejidales, el Registro Agrario Nacional (RAN) está trabajando en forma y tiempo para dar solución.

Con estas estrategias, el gobierno de Javier May reafirma su compromiso con garantizar una educación digna para alumnos, docentes y personal administrativo, con el objetivo de mejorar la calidad académica en Tabasco.