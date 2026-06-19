El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, reconoció la labor del Congreso del Estado de Sinaloa por aprobar por unanimidad la Ley de Filmaciones en Sinaloa, un marco normativo que ontribuirá al fortalecimiento de la industria cinematográfica en la entidad.

La iniciativa fue propuesta hace casi un año por la diputada local y presidenta de la Comisión de Cultura y Artes, Sthefany Rea Reátiga, y busca establecer mecanismos legales de difusión, fomento, promoción y producción audiovisual.

La normativa está integrada por 45 artículos distribuidos en diez capítulos, dos secciones y cinco artículos transitorios, con el objetivo de agilizar trámites administrativos, definir las funciones de las autoridades e impulsar políticas públicas para el desarrollo del sector.

Ley de Filmaciones en Sinaloa fortalecerá la producción audiovisual

La legislación contempla la creación de la Comisión de Filmaciones del Estado de Sinaloa, un órgano descentralizado encargado de facilitar los procesos administrativos, promover locaciones, mantener registros de productores y servicios, así como fortalecer la infraestructura cinematográfica estatal.

En sesión ordinaria, la diputada local y presidenta de la Comisión de Cultura y Artes, Sthefany Rea Reátiga, destacó que la normativa genera certeza jurídica para que el talento local pueda desarrollarse.

La diputada local y presidenta de la Comisión de Cultura y Artes, Sthefany Rea Reátiga, indicó que la estrategia cultural de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca ampliar y diversificar la oferta cultural y artística en todo el país.

Por lo que recordó que recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación durante mayo de este año, una ley que impulsa al sector cinematográfico.

La conformación de la Ley de Filmaciones en Sinaloa derivó de un proceso participativo y colaborativo en el que participaron más de 150 personas, entre estudiantes, cineastas, académicos y representantes de instituciones.

Previamente, el Congreso del Estado de Sinaloa realizó mesas de trabajo para que la ciudadanía aporta ideas a la iniciativa, durante reuniones efectuadas el 3 y 4 de julio del año pasado.