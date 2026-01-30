El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) anunció una inversión superior a 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030, destinada a infraestructura y mantenimiento del sistema nacional de gasoductos.

Esta inversión busca fortalecer el transporte de gas natural, considerado clave para el abasto de los sectores eléctrico, industrial, petrolero y de distribución, así como para el desarrollo energético del país durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

CENAGAS fortalece la infraestructura de transporte de gas en las 13 regiones del país

Tan solo en 2025, CENAGAS contempló una inversión superior a 3 mil millones de pesos, lo que representó el inicio de una etapa de fortalecimiento sostenido de la infraestructura de transporte de gas natural a nivel nacional.

El mantenimiento del sistema de gasoductos se ejecuta mediante contratos multianuales en las 13 regiones del país, lo que permite una atención permanente de la infraestructura existente y la reducción de riesgos operativos.

En estos contratos multianuales de Operación, Mantenimiento y Administración (OMA), se contempla una inversión de más de 8 mil 350 millones de pesos entre 2024, 2025 y parte de 2026, distribuidos de la siguiente manera:

Sonora: 239 millones de pesos

Chihuahua (incluye parte de Coahuila y Nuevo León): 484 millones de pesos

Coahuila (incluye Durango): 747 millones de pesos

Veracruz Sur (incluye Oaxaca): 874 millones de pesos

Veracruz Centro Sur (incluye parte de Oaxaca y Puebla): 393 millones de pesos

Tamaulipas (incluye parte de Nuevo León): 934 millones de pesos

Nuevo León (incluye parte de Coahuila): 1,142 millones de pesos

Veracruz Centro (incluye parte de Puebla): 444 millones de pesos

Tlaxcala (incluye parte del Estado de México y Puebla): 460 millones de pesos

Guanajuato (incluye parte de Querétaro): 733 millones de pesos

Estado de México (incluye Hidalgo y parte de Querétaro): 484 millones de pesos

Tamaulipas Sur (incluye el norte de Veracruz): 620 millones de pesos

Tabasco (incluye el norte de Chiapas): 795 millones de pesos

Además de los recursos destinados al mantenimiento de gasoductos, CENAGAS contempla inversiones en proyectos de modernización, rehabilitación y expansión de la infraestructura, tanto en estaciones de compresión como en ductos.

Entre los proyectos destacados se encuentra el nuevo gasoducto de Reynosa, que sustituye a uno existente a lo largo de más de 58 kilómetros, con una inversión multianual de 164 millones de dólares.

Asimismo, sobresale la inversión aplicada en el corredor interoceánico, donde se han modernizado tres estaciones de compresión y su ductería asociada, con un monto superior a 960 millones de pesos en los últimos tres años.