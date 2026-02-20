La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves 19 de febrero al director de GE Vernova en Palacio Nacional tras la compra de Prolec Energy y dijo que espera más inversiones en México.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum informó que no solo se reunió con el director de GE Vernova, sino también con Juan Ignacio Garza Herrera, director ejecutivo de Xignux.

Sheinbaum recibe a GE Vernova en Palacio Nacional tras compra de Prolec Energy (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum mantiene reunión con GE Vernova en Palacio Nacional tras compra de Prolec Energy

Claudia Sheinbaum reveló que se reunió en Palacio Nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y con el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.

La reunión se dio luego de que GE Vernova concretó la compra del 50% de Prolec Energy, propiedad de Xignux, por cerca de 5 mil 275 millones de dólares, marcando una transacción histórica.

En su publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que esta adquisición marcará un alza continua en la generación de empleos, así como el aumento de inversiones en México.

De acuerdo con la información, en el encuentro de Palacio Nacional, además de Sheimbaun y los directivos de la industria energética, también estuvieron presentes: