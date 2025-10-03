El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, participó en la presentación del libro “Mujeres Michoacán” de la senadora Celeste Ascencio Ortega, en el que se plasma la lucha contra la violencia de género de las mujeres en la entidad.

Alfredo Ramírez reconoce a Celeste Ascencio

Ramírez Bedolla reconoció el trabajo de la legisladora por reunir las historias y destacó la importancia de alzar la voz y escuchar las voces de las mujeres que están viviendo un momento histórico.

Celeste Ascencio aseguró que en el libro se plasman casos de esfuerzos individuales y colectivos, en donde se cuenta la historia de mujeres que llegaron a cargos de representantes comunales, activistas, diputadas locales, así como presidentas municipales.

Mujeres Michoacán busca visibilizar la lucha de mujeres en la entidad (Cortesía)

Asimismo, se visibiliza la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer presidenta de México.

Además, en el libro participa Alfredo Ramírez, en donde comparte su lucha a favor de los pueblos originarios de Michoacán.

Finalmente, la senadora agradeció a las mujeres que forman parte del libro y que compartieron sus historias de lucha y resiliencia. Asimismo, señaló que habrá una segunda edición para visibilizar a más mujeres.