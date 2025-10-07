La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada lanzó oficialmente el “Mérida Campus Digital”, una plataforma de aprendizaje en línea creada por el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Bienestar Humano.

Este programa busca crear una comunidad de aprendizaje abierta y gratuita, diseñada para que niñas, niños, jóvenes y adultos desarrollen habilidades útiles para la escuela, el trabajo y la vida diaria.

Sabemos que hoy el acceso a la información, la tecnología y la innovación es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Queremos que todas y todos tengan herramientas reales para salir adelante, y el Campus Digital es una puerta abierta al conocimiento sin barreras de tiempo, espacio ni costo. Cecilia Patrón

Principales programas del Campus Digital

La plataforma ofrece una amplia gama de cursos con videotutoriales, lecturas temáticas, ejercicios prácticos y evaluaciones. Se puede acceder a través de: www.merida.gob.mx/meridacampusdigital.

Acompañada de Flora Zapata Mendiolea, coordinadora general de Justicia Social y Desarrollo Humano, y Jesús Pérez Ballote, director de Bienestar Humano, la presidenta municipal explicó que las rutas de aprendizaje están organizadas por niveles y objetivos.

Cecilia Patrón lanza "Mérida Campus Digital" (Cortesía)

El acceso al Campus Digital es completamente gratuito, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, convirtiéndose en una herramienta útil para combatir la desigualdad educativa y fomentar el desarrollo humano de manera incluyente.

Entre los programas que ofrece la plataforma destacan:

Academia Digital de Inglés Municipal: módulos para niñas, niños y adolescentes, con enfoque por semestres, para fortalecer habilidades en inglés y ampliar oportunidades académicas y laborales.

Refuerza: dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, enfocado en mejorar el desempeño académico mediante explicaciones claras y ejercicios prácticos.

Come Libros: fomenta la lectura y enseña escritura creativa a niños, ayudándolos a desarrollar sus propios cuentos.

Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes: ofrece recetas fáciles y consejos prácticos para mejorar los hábitos alimenticios en casa.

Becas para cursos propedéuticos

Del 7 de octubre al 7 de noviembre estará abierto el registro en línea para las becas de los cursos propedéuticos Exani I y II. El inicio de clases será el 24 de noviembre en modalidad presencial, y a finales de noviembre se lanzarán los cursos virtuales.

Cecilia Patrón lanza "Mérida Campus Digital" (Cortesía)

Para ser beneficiario, se requiere ser residente de Mérida o sus comisarías y tener secundaria o bachillerato concluido. Cada persona tiene derecho a un registro, el cual puede realizarse en www.merida.gob.mx/propedeuticos.

En materia deportiva, Cecilia Patrón informó sobre la inauguración de ligas municipales: