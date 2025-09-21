La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, asistió al informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Yucatán, donde reafirmó su compromiso de gobernar de manera cercana, con justicia social y en favor de las mujeres.
Cecilia Patrón resaltó la importancia de la colaboración con el Gobierno Federal y con la presidenta Sheinbaum, subrayando que este trabajo conjunto abre acceso a mejor calidad de vida, seguridad y desarrollo para la ciudadanía.
Cecilia Patrón subraya el impacto del liderazgo femenino
La alcaldesa destacó que la llegada de una mujer a puestos de poder abre oportunidades para todas, ya que cada política pública está diseñada para apoyar a las mujeres y sus familias.
En este sentido, recordó que en su administración 7 de cada 10 programas sociales se destinan al crecimiento, desarrollo e independencia de las meridanas, mostrando cómo las acciones del Ayuntamiento buscan fortalecer a las mujeres y sus familias.
Así vamos transformando la vida de cada meridana, apostándole a trabajar en equipo y buscar el cómo sí se puede gobernar de la mano de otras mujeres, cuidándonos e impulsándonos unas a otras por nuestra chula Mérida. Seguiremos gobernando con resultados, justicia social y con el corazón por delante por nuestra gente, su ciudad y nuestra comunidadCecilia Patrón