Cecilia Patrón Laviada presentó su primer Informe de Trabajo como presidenta municipal de Mérida, destacando que su gobierno coloca a las mujeres en el centro.
En su mensaje, señaló que 7 de cada 10 apoyos sociales se dirigen a ellas, y se incrementó en 32.83 por ciento el presupuesto del Instituto de las Mujeres.
Cecilia Patrón Laviada da impulso a la economía y el emprendimiento en Mérida
Cecilia Patrón Laviada informó que se otorgaron más de 206 créditos Mujer a Mujer, junto con programas como Micromer y Macromer con una bolsa superior a 5 millones de pesos.
Además, se entregaron becas, talleres, espacios de emprendimiento y apoyos a más de 240 mujeres en bazares y 260 en redes artesanales.
Cecilia Patrón Laviada invierte en seguridad, salud y educación
Cecilia Patrón Laviada agregó que La Línea Mujer atendió a más de mil 100 usuarias y se implementaron 170 planes de protección, además de botones de alerta y 38 mil lámparas LED.
En salud, se realizaron más de 3 mil mastografías, 131 mil consultas y miles de visitas médicas.
En educación, se otorgaron más de 2 mil 800 becas escolares y se creó la Academia Municipal de Inglés.
Mérida, un gobierno paritario y con justicia social
En Mérida, el Cabildo paritario y con 11 regidoras, aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y un Código de Ética con tolerancia cero al acoso.
Al respecto, Cecilia Patrón Laviada reafirmó que su administración es aliada de las mujeres para construir una Mérida segura, equitativa y solidaria.