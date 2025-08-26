Cecilia Patrón Laviada presentó su primer Informe de Trabajo como presidenta municipal de Mérida, destacando que su gobierno coloca a las mujeres en el centro.

En su mensaje, señaló que 7 de cada 10 apoyos sociales se dirigen a ellas, y se incrementó en 32.83 por ciento el presupuesto del Instituto de las Mujeres.

Cecilia Patrón Laviada da impulso a la economía y el emprendimiento en Mérida

Cecilia Patrón Laviada informó que se otorgaron más de 206 créditos Mujer a Mujer, junto con programas como Micromer y Macromer con una bolsa superior a 5 millones de pesos .

Además, se entregaron becas, talleres, espacios de emprendimiento y apoyos a más de 240 mujeres en bazares y 260 en redes artesanales.

Cecilia Patrón Laviada rinde su Primer Informe en Mérida (Cortesía)

Cecilia Patrón Laviada invierte en seguridad, salud y educación

Cecilia Patrón Laviada agregó que La Línea Mujer atendió a más de mil 100 usuarias y se implementaron 170 planes de protección, además de b otones de alerta y 38 mil lámparas LED .

En salud, se realizaron más de 3 mil mastografías , 131 mil consultas y miles de visitas médicas.

En educación, se otorgaron más de 2 mil 800 becas escolares y se creó la Academia Municipal de Inglés.

Mérida, un gobierno paritario y con justicia social

En Mérida, el Cabildo paritario y con 11 regidoras, aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y un Código de Ética con tolerancia cero al acoso.

Al respecto, Cecilia Patrón Laviada reafirmó que su administración es aliada de las mujeres para construir una Mérida segura, equitativa y solidaria.