La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó que durante octubre el Ayuntamiento de Mérida ofrecerá mastografías gratuitas, en el marco de la Campaña Tócate 2025, con el objetivo de fomentar la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama.

Desde el Ayuntamiento caminamos con las mujeres, las escuchamos, las apoyamos y las cuidamos. Abrimos espacios para que ninguna enfrente sola este reto; aquí tienen un gobierno municipal que las cuida todos los días Cecilia Patrón

Cecilia Patrón reafirma su compromiso con la salud de las mujeres

Acompañada de Alejandra Gutiérrez, presidenta de la Fundación Tócate IAP, Patrón reconoció la labor de la sociedad civil organizada, que ha abierto espacios de diálogo y concientización sobre la importancia de la prevención, sumando más voces en torno a la lucha contra el cáncer de mama.

Cecilia Patrón anunció mastografías sin costo durante el octubre rosa en Mérida. (Cortesía)

La alcaldesa destacó que a través del Centro de Atención Médica a la Mujer, en la colonia Emiliano Zapata Sur, se han otorgado 1,523 consultas para detección oportuna y realizado 1,828 mastografías.

Por su parte, el Mastógrafo Móvil ha aplicado 1,156 estudios gratuitos, mientras que en los módulos médicos de colonias y en los móviles se han brindado más de 15 mil consultas, 750 atenciones ginecológicas, cerca de 1,300 ultrasonidos, más de 10 mil servicios odontológicos y 96 mil detecciones de enfermería.

En un mensaje especial, Patrón dedicó un momento a todas las mujeres que enfrentan o han enfrentado la enfermedad:

Ellas nos inspiran y nos recuerdan que la prevención salva vidas. Nuestro compromiso es con ellas y con todas las mujeres de Mérida, porque son quienes dan vida a nuestra ciudad Cecilia Patrón

Finalmente, anunció que este miércoles 1 de octubre se realizará el encendido en rosa del Palacio Municipal, como símbolo para reforzar la importancia de la autoexploración y la prevención del cáncer de mama.