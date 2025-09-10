Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, ha puesto en marcha una iniciativa muy innovadora llamada “Perfil del Visitante”, con la cual se busca mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la promoción turística de la entidad.

Este proyecto permitirá ofrecer una experiencia más personalizada y de alta calidad a las y los visitantes.

¿Cómo funciona el “Perfil del Visitante”?

Patrón Laviada informó que para esta iniciativa se instalarán diez tabletas en el Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”, para recopilar información sobre el tiempo de estancia, hospedaje y actividades planeadas.

“Queremos que cada visitante conozca la ciudad desde sus raíces y se enamore de sus virtudes. Por eso ahora contaremos con información cualitativa y actualizada sobre quiénes nos visitan: cuánto tiempo permanecen, dónde se hospedan, qué sitios recorren, qué actividades disfrutan, qué idioma hablan, cuál es el motivo de su viaje y hasta cuánto gastan durante su estancia” Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

Asimismo, se reveló que estos dispositivos estarán ubicados estratégicamente en la sala de última espera, específicamente en las mesas de las puertas de embarque, sitio en donde hay mayor afluencia de pasajeros. Además, se contará con personal capacitado para auxiliar a los visitantes.

La presidenta de Mérida impulsó la iniciativa "Perfil del Visitante" para mejorar el turismo (corte)

La Secretaría Técnica de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, encabezada por Armando Casares Espinosa, se encarga de coordinar esta iniciativa para fortalecer el posicionamiento de la ciudad como un destino cultural, gastronómico y de experiencias únicas.