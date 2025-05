Un video que circula en redes sociales, muestra a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, negando que haya desaparecido, sin embargo, la grabación no es reciente, sino de algunos meses atrás.

Desde el pasado jueves 1 de mayo, algunas de las cuentas oficiales de Sandra Cuevas en redes sociales, como el caso de Facebook, X y TikTok, fueron eliminadas de forma sorpresiva.

Ante lo ocurrido, reportes señalan que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc borró sus perfiles debido a una supuesta investigación en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

En medio de la polémica que se ha desatado, comenzó a circular un video en el que Sandra Cuevas negó que esté desaparecida, pero en realidad es un clip de enero de 2025 en el que también rechazó los señalamientos.

Sandra Cuevas borró su cuenta de X (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Sandra Cuevas ya había salido a negar su desaparición en enero 2025

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya había salido a negar su desaparición, debido a que en enero de 2025 comenzaron a circular rumores sobre sus presuntas intenciones de huir ante señalamientos en su contra.

Fue luego de la toma de posesión de Alessandra Rojo de la Vega como nueva alcaldesa de Cuauhtémoc, que dicha administración interpuso 40 denuncias en contra la gestión de Sandra Cuevas por desvíos de recursos.

En torno a ello, la propia Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer que en indagatorias y peritajes sobre el estado de la alcaldía, se detectaron anomalías que corresponden a presuntos desvíos por más de 350 millones de pesos.

Asimismo, la alcaldesa resaltó que en las investigaciones se encontró que las irregularidades en las cuentas, correspondían a contratos, licitaciones y programas sociales que se ejecutaron en los últimos 12 años.

Debido a lo anterior, la alcaldía Cuauhtémoc interpuso 40 denuncias ante el Ministerio Público, lo cual coincidió con la ausencia momentánea de Sandra Cuevas en sus redes sociales, quien suele ser muy activa.

El ausentismo de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc en sus perfiles que duró unos días, dio pie a rumores en los que se apuntaba que estaría buscando esconderse de la justicia, pero la misma Sandra Cuevas lo desmintió.

Lo anterior debido a que tras ofrecer una conferencia de prensa en la que presentó un nuevo proyecto político, ofreció una entrevista en la que negó estar desaparecida, dijo estar tranquila y con las manos limpias.

Dicho video ha sido retomado por algunos usuarios de redes sociales durante las últimas horas como si fuera reciente, pero como se ha resumido, se trata de una grabación que data del pasado mes de enero.

Reaparece la buchona Sandra Cuevas, dice que no debe nada. pic.twitter.com/BzP8EPPvpd — Romis (@RomiOrtiz2016) May 3, 2025

Sandra Cuevas ahora sí desapareció de redes sociales

Sandra Cuevas, quien en enero de 2025 negó estar escondiéndose, ahora sí parece haber desaparecido, debido a que eliminó sus perfiles de X (antes Twitter), Facebook e Instagram.

La desaparición de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, ocurre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades financieras que estarían siendo investigadas por autoridades de Estados Unidos.

Sandra Cuevas borra su cuenta de X (Especial)

Al respecto, el empresario Simón Levy indicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaría llevando a cabo una investigación en contra de Sandra Cuevas por lavado de dinero.

Asimismo, indicó que habría indicios de que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc incurrió en actos financieros para la triangulación de recursos y manejo sospechoso de cuentas en Estados Unidos.

Pese a lo reportado, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado ninguna denuncia formal, además de que no existen pruebas de las acusaciones, no obstante, Sandra Cuevas no se ha pronunciado y permanece desaparecida.