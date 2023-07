Mujer exige con toda su ira posible a aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que le regrese su dinero.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 4 de julio, mismos que quedaron grabados en video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Al realizar su enérgica reclamación al personal de la aerolínea la mujer hace varios destrozos en el mobiliario y luego la detienen.

AICM (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Una mujer, de entre 50 o 60 años de edad, protagonizó este martes 4 de julio un episodio lleno de ira y furia en el AICM.

Se trató de una pasajera de la aerolínea Volaris, quien se acercó a los mostradores para reclamar la devolución de su dinero .

Sin embargo, la mujer recibió una respuesta negativa a esta petición , por lo que causó su enojo y dio pie a destrozar el equipo de computo y demás mobiliario que se encontraba en el lugar.

Incluso, accedió hasta el lugar donde se encuentran los trabajadores de la aerolínea para poder aventar los monitores de las computadores y se refirió a un trabajador para que fuera él quien respondiera por los daños.

“No me regresen mi dinero, me vale madres, pero esto les va a costar. No me lo regresen, pero esto págalo tú”, gritó la pasajera.

Hasta el momento no se específico qué fue lo que motivó solicitar su dinero , pero se presume que pudo ser porque perdió su vuelo, causando así su molestia.

“No me regresen mi dinero, me vale madre, pero esto les va a costar. Págalo tú”, dice mujer mientras realiza destrozos en el mostrador de una aerolínea, en el @AICM_mx.

Elementos de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX la detuvieron. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/TmL9O7e5bC — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 5, 2023

Mujer fue detenida tras causar destrozos en mostradores de aerolínea en el AICM

Luego de que la mujer causara destrozos a los mostradores de una aerolínea en el AICM, trabajadores alertaron de ello a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX que se encuentran en la terminal aérea.

Los elementos acudieron al llamado y procedieron a detener a la mujer, quien fue acusada de comer vandalismo al interior del AICM.

La infractora fue presentada ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal o cuál será la pena por dicha reacción.