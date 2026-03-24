La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) denunció diversas irregularidades que se han presentado en el caso AXE Ceremonia.

A pesar de que se cuentan con las pruebas necesarias para proceder contra los responsables de la caída de una estructura metálica que provocó la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, diversos recursos legales han impedido el inicio de la audiencia correspondiente.

Fiscalía CDMX no cederá a presiones externas en caso AXE Ceremonia, asegura Bertha Alcalde

La titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde, denunció que el proceso judicial por el trágico accidente ocurrido en el festival AXE Ceremonia 2025 enfrenta severos bloqueos legales.

Acusó que la situación se ha tornado compleja debido a las posturas opuestas que se han generado entre los representantes de las dos víctimas, Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de CDMX (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Alcalde señaló que mientras una de las partes exige celeridad en el juicio, la otra defensa ha sido señalada por interponer apelaciones que la Fiscalía CDMX califica como improcedentes, con el supuesto objetivo de postergar deliberadamente los tiempos procesales.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, estas maniobras buscan involucrar de manera forzada a empresas boleteras y patrocinadores del evento, aun cuando no se han hallado indicios de su responsabilidad directa en el colapso.

Asimismo, se denunció un posible conflicto de interés, sugiriendo que algunos asesores jurídicos podrían estar representando simultáneamente a una de las víctimas y a una de las compañías implicadas en el caso.

Ante este panorama, la Fiscalía CDMX subrayó que actuará con total objetividad y no cederá ante las presiones externas que buscan desviar el curso de la justicia por el la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas Hernández.