Las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación escalaron este lunes con un bloqueo sobre calzada Ignacio Zaragoza que provocó importantes afectaciones viales en el oriente de la CDMX.

Los manifestantes mantienen una suspensión de labores y exigen garantías sobre su estabilidad laboral ante las evaluaciones de desempeño planteadas dentro del sistema judicial.

Aunque la Suprema Corte eliminó posibles medidas punitivas, los inconformes demandan la instalación de mesas de diálogo antes de considerar el regreso a sus actividades.

Trabajadores del PJF provocan caos vial en el oriente de la CDMX

Trabajadores del PJF bloquearon calzada Ignacio Zaragoza este 9 de noviembre de 2026 y provocaron caos vial en el oriente de la CDMX.

El bloqueo de los trabajadores del PJF cerraron el paso en los carriles laterales de calzada Zaragoza; sin embargo, se tienen afectaciones desde Eje 1 Norte.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Tránsito para desviar el tráfico.

Trabajadores del PJF protestan contra evaluaciones y posibles despidos

De acuerdo con los trabajadores del PJF, las protestas y la suspensión de labores son en muestra del rechazo a la propuesta de evaluación de desempeño y posibles sanciones que podrían derivar en despidos.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) eliminar cualquier disposición de carácter punitivo por estas evaluaciones.

A pesar de ello, se exige que se abran mesas de diálogo para lograr modificaciones normativas que garanticen su estabilidad laboral antes de reanudar actividades.