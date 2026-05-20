La escritora costarricense Tania Rudelman presentó en la Ciudad de México su primera novela, “Habitar el vacío”, una obra que explora las emociones humanas desde la pérdida, la introspección y la reconstrucción personal.

El encuentro reunió a lectores, representantes del sector editorial y asistentes vinculados al ámbito cultural, quienes participaron en una conversación sobre los temas centrales del libro: el duelo, la identidad, la memoria y los silencios emocionales que acompañan distintos procesos de vida.

“Habitar el vacío” explora duelo, memoria e identidad

La presentación fue moderada por la escritora Lissette Sutton, quien dialogó con Rudelman sobre la construcción narrativa de una historia que se desarrolla en Manhattan y que conecta distintas experiencias humanas a través de personajes marcados por pérdidas y cambios internos.

Publicada por Editorial Galería 18, la novela apuesta por una narrativa fragmentada y emocional, donde múltiples voces acompañan al lector en un recorrido íntimo sobre la transformación personal.

Durante la charla, Tania Rudelman explicó que la historia nació a partir de reflexiones relacionadas con las ausencias y las emociones que suelen evitarse en la vida cotidiana. También señaló que la construcción de personajes imperfectos fue clave para generar cercanía con los lectores.

La presentación incluyó una experiencia inmersiva inspirada en la novela, con referencias gastronómicas, música neoyorquina y elementos visuales relacionados con la atmósfera del libro.

Con 323 páginas, “Habitar el vacío” ya puede encontrarse en librerías como el Fondo de Cultura Económica, además de plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre. Próximamente también llegará a Gandhi.