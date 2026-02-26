Sue Aguayo es un hombre que a lo largo de su vida ha hecho de todo, menos rendirse. Tras reponerse a un accidente vehicular y la pérdida de la vista, en la actualidad es conferencista, músico y el primer campeón del mundo en Taekwondo ciego.

Ahora, Aguayo dedica buena parte de su tiempo a la filantropía y desde hace tres años organiza cenas a oscuras, donde la comida se disfruta de una manera distinta y se convierten en un pretexto para volver a conectar con la esencia del ser humano.

Esta cena es muy espectacular porque le enseñó a la gente cómo una pérdida no tiene que ser necesariamente algo que te haga sufrir toda la vida. Yo soy ciego desde hace 33 años; es invitarlos un ratito a mi mundo de oscuridad y hacer que descubran esa luz interna que todos tenemos. Sue Aguayo, filántropo.

El filántropo explicó que todas las cenas tienen una causa y están ligadas a alguna beneficencia, algunas veces para apoyar a alguna fundación, o bien para recaudar fondos para alguna persona en particular.

El próximo 7 de marzo se llevará a cabo una de estas cenas a oscuras en favor del tratamiento médico de Btittany Jazmín, una joven mexicana de 12 años de edad con un padecimiento neurológico que no ha podido ser diagnosticado.

Todavía no ha sido determinado por los médicos qué padecimiento es, y para ello se requieren estudios, se requiere ver a un par de especialistas más. Es una niña muy resiliente, que le está echando muchas ganas, pero quiere regresar a su vida habitual de dibujos, bailes, cantos en la escuela. Sue Aguayo, filántropo.

Cena a oscuras en CDMX el próximo 7 de marzo

Sue Aguayo invitó a la próxima cena a oscuras que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en la sede de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 42, en el Centro Histórico.

La cita es a las 7 de la noche y el evento contará con una cena gourmet de tres tiempos, música en vivo para estimular los sentidos, dinámicas de sensibilización. Además, en esta ocasión se llevará a cabo el concierto íntimo 90s Pop Retro Party encabezado por el cantante Cox.

Vamos a tener la presencia de tres grandes cantantes con el 90s Pop Retro Party. Cox es el rey del retro y va a estar dando este show, que lo está donando por completo. Sue Aguayo, filántropo.

Los boletos para este evento ya están a la venta en el WhatsApp 55-4587-8644 y habrá promociones para parejas o familias.