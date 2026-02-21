Si buscas actividades culturales gratis en la Ciudad de México este fin de semana, la Alcaldía Cuauhtémoc mantiene abierta su cartelera con exposiciones y eventos literarios en distintas casas de cultura.

Actividades culturales gratis en la Alcaldía Cuauhtémoc este fin de semana

Entre las opciones con entrada libre destaca la exposición Metanoia, disponible hasta el 28 de febrero en la Casa de Cultura Alfonso Reyes. Asimismo, el público puede visitar Diálogos con el Ocaso en la Casa de Cultura Santa María la Ribera y Templanza y Fortaleza en la Casa de Cultura Jesús Romero, ambas abiertas hasta el 27 de febrero.

Actividades culturales gratuitas en la Alcaldía Cuauhtémoc. (cortesía)

En el ámbito literario, este sábado 21 de febrero a las 17:30 horas se realizará La lectura interminable, con la participación de Alfredo Mangas, como parte de la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

La actividad continuará el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en la Casa de Cultura Alfonso Reyes. Se trata de un libro-club en el que se comentarán dos de los doce relatos que integran Cuentos peregrinos, obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Actividades culturales gratuitas en la Alcaldía Cuauhtémoc. (cortesía)

Con esta programación, la Alcaldía Cuauhtémoc refuerza su oferta cultural gratuita y accesible para vecinas, vecinos y visitantes, promoviendo el uso de los espacios públicos y casas de cultura como puntos de encuentro para el arte, la literatura y la convivencia comunitaria en la capital del país.