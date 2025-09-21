Socavón en CDMX atrapa otro camión refresquero en Gustavo A. Madero

La Ciudad de México (CDMX) fue escenario de la apertura de un nuevo socavón que atrapó a otro camión refresquero, aunque esta vez fue el turno de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Recién el 13 de septiembre de 2025, un enorme socavón provocó el hundimiento de un camión refresquero entre las Calle 4 y Avenida 5, en la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa.

En esta ocasión, la llanta trasera de un camión refresquero quedó atrapado tras caer en un socavón sobre Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

8 familias fueron evacuadas por socavón en Iztapalapa (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Sin lesionados por socavón que atrapó a otro camión refresquero en la Gustavo A. Madero

En esta última semana se han contabilizado dos camiones refresqueros que quedan atrapados en socavones de la CDMX, lo que pone en alerta a cientos de capitalinos que transitan diariamente por las calles.

Según informaron las autoridades, el cuerpo de bomberos, personal de Protección Civil y una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajaron en conjunto para liberar el camión refresquero en la Gustavo A. Madero.

Como parte de los trabajos, se solicitó la intervención de la alcaldía Gustavo A. Madero para reparar la zona afectada.

Se reporta que este nuevo socavón en CDMX no dejó personas lesionadas, mientras que el camión fue recuperado sin daños mayores.