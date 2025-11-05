Tal como anunciaron en sus redes sociales, un parque de Six Flags dice adiós después de 50 años de actividades; esto es lo que pasó que derivó en el cierre de la sucursal más longeva en Estados Unidos.

Desde mayo de 2025 se había adelantado que dicho Six Flags cerraría de manera definitiva, debido a la baja rentabilidad del parque.

De momento y ante el cierre de este emblemático parque de Estados Unidos, no se ha anunciado qué va a pasar con el parque Six Flags México.

Six Flags America: El parque más querido de Estados Unidos cierra sus puertas después de 50 años

A través de sus redes sociales, el parque Six Flags America se despidió después de 50 años de diversión familiar como menciona en la publicación de su cierre definitivo.

Aunque se había mencionado que Six Flags America esperaría a terminar su temporada 2025 y sus correspondientes festivales Christmas in the Park y Festival del Terror, el parque cerró el 2 de noviembre de 2025.

Por lo mismo, en su despedida Six Flags America agradeció la preferencia durante estos 50 años, que aseguraron, atesorarán los recuerdos que se vivieron en sus instalaciones que albergaban más de 100 atracciones.

Aunque es el único cierre anunciado de Six Flags, el cierre de su parque America fue lamentado en redes sociales, ademas de que se despide también su temático Hurricane Harbor, que estaba en el mismo lugar.