La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) anunció la apertura de tres módulos de atención ciudadana para tramitar la licencia de conducir permanente sin necesidad de agendar una cita.

De acuerdo con el aviso publicado el 19 de noviembre de 2026 por la Semovi, los automovilistas podrán acudir directamente a las sedes de:

San Andrés Tetepilco Acoxpa Universidad

En cualquiera de estos módulos abiertas por Semovi para tramitar la licencia permanente sin cita, donde recibirán atención de lunes a domingo.

Semovi abre tres módulos en CDMX para tramitar la licencia permanente (@LaSEMOVI / X)

¿Dónde están los módulos para tramitar la licencia permanente CDMX?

Los tres módulos habilitados por la Semovi cuentan con los siguientes horarios y ubicaciones:

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.

Acoxpa: Avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, alcaldía Tlalpan.

Universidad: Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

El horario de atención en los tres módulos de la Semovi en CDMX será de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas; los sábados y domingos, los módulos operarán de 9:00 a 14:00 horas.

Licencia permanente en CDMX: dejará de emitirse en 2027; esta es la fecha límite para tramitarla (Cuartoscuro / Magdalena Montiel Velázquez)

¿Cuáles son los requisitos para la licencia permanente CDMX?

Para obtener la licencia permanente, los interesados deberán presentar:

Evaluación por primera vez y para foráneos, cuando corresponda, disponible en examenlicperm.cdmx.gob.mx. Identificación oficial vigente con CURP: INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital. Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses, o INE con domicilio completo. Comprobante de pago de derechos por mil 500 pesos.

La Semovi reiteró que esta medida busca facilitar la atención de los trámites de control vehicular y ampliar las opciones para que los capitalinos obtengan su licencia permanente.