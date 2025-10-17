El entrañable Dr. Simi dio un nuevo salto al universo de los superhéroes. Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, anunció el lanzamiento de una colección especial de peluches inspirados en personajes icónicos de DC Comics.

Esta colaboración fue posible gracias a la alianza con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, el área encargada de las licencias oficiales de marcas como DC.

Peluches con propósito social

La nueva colección busca resaltar valores como justicia, esperanza y resiliencia, los mismos que el Dr. Simi impulsa en cada una de sus iniciativas con impacto social.

Desde la SimiCasa Museo, en la Ciudad de México, González Herrera destacó que esta edición especial también recuerda la importancia de pensar siempre en el bien común, incluso en tiempos difíciles.

Más allá del valor comercial, el presidente del Grupo Por un País Mejor subrayó que todos los “Simipeluches” son elaborados por CINIA, una fábrica social ubicada en Cholula, Puebla, donde más del 90% de los trabajadores vive con alguna discapacidad.

La presentación de la colección reunió a fanáticos del Dr. Simi y del universo DC, ya que se trata de productos originales y coleccionables. Actualmente, más de mil personas participan en la producción de estos peluches.

Esta iniciativa refuerza el modelo de salud integral de Farmacias Similares, que va más allá del acceso a medicamentos económicos, apostando por el bienestar emocional y laboral de comunidades vulnerables. Víctor González Herrera

¿Dónde comprar la nueva colección del Dr. Simi con DC Comics?

Los peluches del Dr. Simi caracterizados como Batman, Robin, Linterna Verde y The Flash ya están disponibles en todas las Similandias y Farmacias Similares de México, con un precio de 399 pesos cada uno.

Esta colección es de edición limitada, aunque también puede adquirirse a través del sitio web oficial de Farmacias Similares.