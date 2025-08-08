¿Quieres saber cuántas SimiPet Care hay hasta agosto 2025? Descubre todas las clínicas del Dr. Simi que están abiertas en México.
Los consultorios SimiPet Care del Dr. Simi continúan creciendo para llevar servicios veterinarios a precios accesibles.
Estas son todas las clínicas SimiPet Care del Dr. Simi que hay en México hasta agosto 2025
Como parte de su estrategia de expansión, SimiPet Care del Dr. Simi sigue abriendo sucursales en México.
Hasta agosto 2025, estas son todas las clínicas que hay disponibles:
- Escandón: Prosperidad 63, Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
- Coyoacán: San Gonzalo lt 10 mz 1 Col. Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán C.P. 04600 CDMX
- Asturias: Calzada Chabacano No. 65 locales 1 y 2 Col. Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06850, CDMX
- Jardín Balbuena: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 854 Col. Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900, CDMX
- Viaducto: Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, CDMX
- Iztapalapa: Colonia 2da. Ampliación de Santiago Acahualtepec, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- Venustiano Carranza: Colonia Moctezuma 2a sección, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
- Magdalena Contreras: Colonia Santa Teresa, Alcaldía La Magdalena Contreras, CDMX
- Naucalpan: Av. FF.CC. de Acámbaro No. 40 Col. El Molinito, Naucalpan de Juárez, C.P. 53530, Estado de México
- Chimalhuacán: Calle Achacali, mz. 192, lt 30, int 1 Col. Artesanos Municipio Chimalhuacán, C.P. 56334, Estado de México
- Ecatepec: Colonia Villas de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México
- Ixtapaluca: Colonia Ayotla Centro, Ixtapaluca, Estado de México
- Neza: Av. Texcoco No. ext 268, int 1, Municipio Nezahualcóyotl, C.P. 57730, Estado de México
Horarios de las clínicas SimiPet Care del Dr. Simi
En caso de que tengas planeado visitar una de las clínicas SimiPet Care del Dr. Simi, te dejamos los horarios:
- Lunes a sábado: De 09:00 am a 09:00 pm
- Domingos: De 09:00 am a 03:00 pm
Recuerda que la consulta médica en las SimiPet Care es de tan solo 75 pesos, mientras que la aplicación de vacunas cuestan 100 pesos.
Los servicios que encontrarás en los consultorios son:
- Manejo de heridas
- Aplicación de medicación
- Prueba de glucosa
- Pruebas oftálmicas
- Raspado cutáneo
- Vendajes
Todos los servicios están realizados por personal capacitado para cuidar de las mascotas.