Revelan que gentrificación dispara los precios de renta en Azcapotzalco

En redes sociales, el youtuber Eduardo Saucedo expuso el caso de la gentrificación en Azcapotzalco.

El creador de contenido reveló en un video que durante 2022 cuando vivía en el centro de Azcapotzalco pagaba de renta 6 mil 500 pesos mensuales por un departamento con dos habitaciones.

Gentrificación en Azcapotzalco (Alcaldía Azcapotzalco / Facebook )

No obstante, las rentas se han disparado con la gentrificación, ya que ahora los departamentos más baratos se alquilan a partir de los 11 mil o 12 mil pesos.

El problema de la gentrificación ha avanzado tanto, que también hay escasez de viviendas para rentar, indicó el youtuber.

Gentrificación en Azcapotzalco genera debate en redes sociales

Luego de que exponer el caso de la gentrificación en Azcapotzalco y el aumento de las rentas, los usuarios reaccionaron en YouTube.

Muchos internautas contaron las experiencia que han vivido con el impacto de la gentrificación, que ha desplazado a cientos de personas que no pueden pagar rentas tan elevadas.

Algunos señalaron que se trata de un problema que sigue avanzando en toda la CDMX y que es necesario frenarlo.