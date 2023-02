Santiago Taboada, alcalde de la alcaldía Benito Juárez, acusó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, de encabezar una persecusión política en su contra a través de la presunta fabricación de delitos.

En un video compartido en sus redes sociales, Santiago Taboada informó que se libraron órdenes de aprehensión en su contra, así como contra uno de sus colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez que han participado en su administración.

El alcalde panista sostuvo que acciones como esas, que consideró de persecución política, han ocurrido a partir de que anunció su intención de querer participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, y se han intensificado, subrayó.

“Esa es la única y verdadera razón por la que quieren encarcelarlo. Claudia Sheinbaum está construyendo una elección de Estado”, acusó.

“Me han confirmado que se libraron órdenes de aprehensión contra uno de mis colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en mi administración. Desde que anuncié mi decisión de buscar la jefatura de gobierno estas acciones de persecución política se han intensificado” Santiago Taboada. Alcalde de Benito Juárez

Santiago Taboada denuncia fabricación de delitos en su contra por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum

Sin dar mayores detalles, Santiago Taboada denunció que le han fabricado carpetas de investigación Y que no se le ha permitido siquiera conocer de qué se le acusa, con el objetivo de intimidarlo.

Dijo que las diferencias políticas se han convertido en persecusión y en acoso permanente de todo el aparato del Estado en contra de su gobierno.

Más adelante, sostuvo que estas órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de la CDMX se trata de un montaje judicial y de fabricación de cargos basado en denuncias “anónimas”, lo que que violaba la presunción de inocencia al no citarlos a declarar ante un juez.

“Se trata de un montaje judicial y de fabricación de cargos tan absurdo como improcedente en términos legales. Al mismo tiempo violan las características del debido proceso y se basan en denuncias anónimas, emitan órdenes de aprehensión, en lugar de citar a las personas para que de manera voluntaria acudan ante un juez a defenderse... violando la presunción de inocencia y abusando de la prisión preventiva. Negándoles el derecho a defenderse en libertad” Santiago Taboada

En la recta final de su grabación, el alcalde de Benito Juárez aseguró que la Fiscalía de la CDMX está al servicio de Claudia Sheinbaum y se ha convertido en una “maquinaria eficaz para perseguir opositores como en los peores regímenes autoritarios”.

Para finalizar, externó su apoyo hacia las tres personas vinculadas a la alcaldía Benito Juárez a las que se les habría librado órdenes de aprehensión, cuyos nombres son: Adelaida, Víctor y Emilio.

“No me voy a doblar, no me voy a esconder, los voy a enfrentar y les vamos a ganar para que nunca más en la Ciudad de México se persiga a un opositor”.