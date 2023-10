Luego del enfrentamiento entre trabajadores de la Central de Abasto de CDMX y acompañantes de Sandra Cuevas del miércoles 4 de octubre, la alcaldesa con licencia decidió responder a la polémica por las motos que fueron llevadas a un corralón.

Sandra Cuevas inició una gira por las 16 alcaldías de la capital del país en Iztapalapa como parte de su búsqueda de la candidatura a la jefatura de gobierno por el Frente Amplio por México.

Esto a pesar de que la alianza no ha iniciado con el proceso de definición de candidatos, como ya lo hizo Morena.

Esto no sólo para la CDMX, sino para los otros 8 estados en los que se renovarán los gobiernos en las elecciones 2024.

En entrevista para Me lo dijo Adela, Sandra Cuevas aseguró que las motos que le quitaron en la Central de Abasto CDMX ubicada en la alcaldía Iztapalapa, fueron rentadas para su gira.

Asimismo, dijo que el gobierno de la CDMX respondió ante los hechos de manera ignorante y sin pruebas, pues las motos con las que realiza su gira tienen permisos provisionales de circulación emitidos desde el Estado de Guerrero.

Por otra parte, Sandra Cuevas dijo que éstos permisos se emitieron a la empresa a la que rentó las motocicletas, no a ella y cuestionó si el gobierno de Guerrero está emitiendo permisos irregulares para entonces levantar las denuncias correspondientes.

Si bien primero dijo en entrevista con Adela Micha que las motos que lleva en su gira eran de marca Yamaha, en un video que compartió en redes sociales muestra que en realidad son de la marca Honda.

Éstas son completamente negras, “chaparritas” correspondientes a un cilindraje entre 125 y 150 que no tienen nada que ver con las motos que son parte del parque vehicular de la alcaldía Cuauhtémoc.

Mostró además que las motos de la alcaldía Cuauhtémoc son “más grandes” y tienen los logos del gobierno de la alcaldía, así como del “Operativo Diamante”, además de resaltar que son de la marca BMW.

De acuerdo con Sandra Cuevas, ella y su equipo compuesto por jóvenes voluntarios, su mamá y sus hermanos, sí pudieron realizar el recorrido por la Central de Abasto de CDMX.

Asimismo, aclaró que los hechos violentos en los que se vio envuelta se registraron cuando ya estaba por salir del mercado ubicado en la alcaldía Iztapalapa, cuando la administradora de éste se le acercó con un grupo de 100 personas.

Sandra Cuevas recordó que entre 20 y 30 personas buscaron voltear la cuatrimoto en la viajaba junto con su mamá pero aceleró hasta “calentar” el vehículo y por eso la soltaron.

Luego, les dijo que ya iba a salirse y en su lugar, entró de nuevo a la Central de Abasto de Iztapalapa y aceleró por lo que ya no la alcanzaron.

En represalia, comenzaron a golpear a sus acompañantes, aseguró la alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc.

“Eran fácil 100 violentadores y me rodean como unos 20 o 30 para voltear la moto. Yo volteo el volante y le acelero, empieza a salir humo y les calienta las manos, por eso sueltan la moto, la cuatrimoto…Yo me sigo, les digo: Ya me voy a salir. Entonces cuando pensaron que yo me iba a salir, me volví a meter a la Central de Abasto. Su enojo y por lo que le empiezan a pegar a todo mi personal es que yo me les voy y no me alcanzan”

Sandra Cuevas