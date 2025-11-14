Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México (CDMX), retiraron los sellos de suspensión en La Casa de las Mercedes luego de la investigación por abuso.

Fue a través de redes sociales, que la misma alcaldía Cuauhtémoc informó que personal acudió la noche de hoy jueves 13 de noviembre de 2025 a La Casa de las Mercedes y retiró los sellos de suspensión que previamente había colocado en el inmueble.

Esto pese a que la Fiscalía de la CDMX estaría llevando a cabo una investigación por los delitos de trata de personas y violación cometidos dentro de La Casa de las Mercedes, por los cuales fueron rescatados al menos 80 menores.

Retiran sellos de suspensión de La Casa de las Mercedes tras investigación por abuso (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO / Rogelio Morales Ponce)

Fueron retirados los sellos de suspensión de La Casa de las Mercedes pese a investigación por graves delitos

La alcaldía Cuauhtémoc informó que fueron retirados los sellos de suspensión que se encontraban en el albergue La Casa de las Mercedes.

Según informó la demarcación, la razón por la que fueron retirados los sellos se debió a que La Casa de las Mercedes “acreditó el cumplimiento de las medidas requeridas por Protección Civil”, con vigencia a marzo de 2028 .

Y es que los sellos fueron colocados luego de que durante una primera revisión, el inmueble no presentó su documentación completa para poder operar.

Pese a la decisión de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual señalaron fue tomada con base en su jurisdicción, la Fiscalía de la CDMX seguiría realizando las investigaciones por abuso y trata de personas que lleva a cabo en este lugar.