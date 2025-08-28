Hoy martes 27 de agosto de 2025, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) llevaron a cabo el desalojo de un edificio ubicado en el número 11 de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico, lo que provocó una fuerte manifestación.

De acuerdo con testimonios, al menos 20 familias que vivían en este edificio de la colonia Cuauhtémoc fueron desalojadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX, además de varios locatarios.

Tras esta situación, autoridades de la CDMX no especificaron el motivo del desalojo en República de Cuba 11 , sin embargo, el Instituto de Vivienda se pronunció en favor de las familias afectadas, a quienes dijo dará un apoyo económico para la renta de algún espacio temporal.

República de Cuba 11: Desalojan autoridades edificio en CDMX; familias realizan manifestación

Este jueves autoridades de la CDMX llevaron a cabo el desalojo de un edificio que se encuentra en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Personas afectadas por esta situación detallaron que fue cerca de las 5 de la mañana cuando los elementos de la SCC CDMX ingresaron por la fuerza al inmueble, acusando que iban acompañados de personas vestidas de civil.

Indicaron que en primera instancia desalojaron al menos 8 locales que se ubican en la planta baja del edificio, de los cuales sacaron todas las pertenencias que en ellos había a la calle.

Posteriormente, vecinos externaron que los elementos ingresaron por la fuerza a los departamentos del edificio de República de Cuba 11, sin que presentara ninguna orden judicial o documento que avalara su acción.

De manera inmediata comenzaron el desalojo de al menos 20 familias que allí vivían, sacando todas sus pertenencias y arrojándolas también a la calle.

Vecinos reprocharon que la persona que se dijo representante legal del edificio jamás se presentó con ellos, ni tampoco las autoridades externaron un motivo válido para justificar su acción.

No obstante, revelaron que el motivo del desalojo podría ser un litigio que existe por la propiedad del inmueble, el cual algunos de ellos aseguraron que se encontraba intestado o sin un dueño oficial.

Por tal motivo aseguraron que como habitantes del inmueble ubicado en República de Cuba 11, meses antes se habían organizado y tramitado un amparo para evitar ser desalojados del edificio.

Esto en tanto solicitaron ser informados de cualquier cambio en el estatus del edificio, situación que acusaron no llevaron a cabo las autoridades.

Ante este escenarios integrantes de las 20 familias se manifestaron sobre la avenida Eje Central, la cual bloquearon con sillas y otros muebles que quedaron en la calle tras el desalojo.

Ahí solicitaron respuestas a las autoridades por el desalojo, situación que al no ocurrir procedieron a quemar los muebles en señal de protesta.

Dicha acción requirió de la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes lograron sofocar las llamas y evitar cualquier riesgo.

República de Cuba 11: Se apoyará a familias afectadas por desalojo de edificio en CDMX; acusan que no es suficiente

Hasta el cierre de esta nota autoridades de la CDMX no especificaron el motivo oficial por el cual se llevó a cabo el desalojo del inmueble ubicado en República de Cuba 11.

No obstante, el Instituto de Vivienda de la CDMX sí se pronunció en atención a las 20 familias que fueron afectadas por el desalojo.

De acuerdo con este organismo, proporcionará un apoyo económico de 4 mil pesos mensuales para que puedan pagar la renta de algún lugar temporal.

Pese a esto las familias afectadas señalaron que esta acción “no es suficiente“, puesto que indicaron que buscan que el inmueble les sea regresado a ellos.

Para tal fin las familias argumentaron que son ellos quienes por varios años se han hecho cargo del edificio en República de Cuba 11, esto ante la falta de un dueño acreditado.