Las denuncias de trabajadores de Radio Educación llegaron a la mañanera del pueblo del 2 de marzo de 2026, siendo que Claudia Sheinbaum prometió revisar pendientes bajo el marco de la ley.

La presidenta de México reconoció que así como ha pasado con inconformidades en Radio Educación, está ocurriendo con trabajadores de la Secretaría de Cultura en general, por temas presupuestales que afecta su salario.

Claudia Sheinbaum promete corregir pendientes en Radio Educación y Secretaría de Cultura

En la mañanera del pueblo, la presidenta de México dijo estar enterada de las demandas de trabajadores de Radio Educación presidida por Fernanda Tapia.

Aunque existió un acuerdo con Radio Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación (SINTRE), la plantilla laboral sigue inconforme y Claudia Sheinbaum lo sabe.

Sin embargo, reconoció que siguen en revisión, sobre todo de la forma en que moverán a los trabajadores por honorarios a otra sección -dentro de la ley- para que puedan tener mejores prestaciones laborales.

Asimismo, especificó que con el aumento en el salario mínimo de enero 2026, algunos trabajadores por honorarios quedaron debajo de este, pero ya se trabaja para hacer las correcciones.

Sin embargo, subrayó que están en el análisis del presupuesto, el movimiento que harán bajo la ley y que sea beneficioso para trabajadores de Radio Educación y de la Secretaría de Cultura en general.

“Vamos a corregir todo eso (...) Con el aumento al salario mínimo, hay trabajadores que se quedaron con un ingreso menor, cosa que no debe ser (...) Estamos trabajando en ello, tiene que analizarse el presupuesto, pero el objetivo es cumplir con la ley y que todos tengan las prestaciones suficientes”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Trabajadores de la Secretaría de Cultura se manifiestan y cierran oficinas

Claudia Sheinbaum explicó que están corrigiendo pendientes de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, pues además el Sindicato cerró las oficinas desde el 1 de marzo.

Con un comunicado, Cultura informó que hoy 2 de marzo de 2026 no se realizarán operaciones en las oficinas de la CDMX, asegurando que la manifestación del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) se los impide.

Sin embargo, recordaron que tienen el compromiso de que “ningún trabajador percibirá un salario inferior al mínimo”, pero para ello debe estar anunciada “la política salarial” conforme al “retroactivo” de enero 2026.