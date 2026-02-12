Fernanda Tapia, directora General de Radio Educación, respondió por la movilización del 12 de febrero en las instalaciones de Arenal 40, que fue anunciada por trabajadores de Radio Educación por falta de pagos.

Se han implementado nuevas medidas para verificación del buen uso del presupuesto [...] En este marco, algunos pagos de servicios adicionales y apoyo de transporte han presentado retrasos Fernanda Tapia, directora General de Radio Educación, sobre falta de pagos

Además, se explica que las autoridades de Radio Educación se han mantenido abiertas al diálogo con todas las representaciones sindicales, trabajadores y prestadores de servicios , y que la última reunión ocurrió el 11 de febrero.

Radio Educación cuenta con los recursos necesarios para dar los pagos adicionales

En el comunicado de Fernanda Tapia, Radio Educación explica que cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos adquiridos con proveedores, así como para el pago de servicios adicionales.

Los compromisos que Radio Educación garantizó a sus trabajadores en el marco de la movilización, son los siguientes:

Se pagarán los adeudos de pagos adicionales y apoyo al transporte en el tiempo más breve posible Los trabajadores de Radio Educación recibirán en tiempo y forma su salario como hasta ahora Se han implementado nuevas medidas para verificación del buen uso del presupuesto para transparentar gastos Los servicios de limpieza y vigilancia están cubiertos sin afectaciones.

Radio Educación destacó que en 2025 se realizó la mayor inversión en más de 10 años en equipo técnico, estudios de grabación, transmisión FM y reubicación de antena, con el objetivo de mejorar la calidad y cobertura de la señal.

Trabajadores de Radio Educación piden aumento salarial

Trabajadores de Radio Educación denuncian que, mientras el salario mínimo es de 9 mil 583.82 pesos, plazas de nivel 21 perciben apenas 8 mil 364 pesos, una diferencia que compromete una jubilación digna.

Frente a esta problemática, los trabajadores exigen un aumento del 13% al sueldo base, además de que se les paguen los “Servicios Adicionales Compensados” (SAC) como jornadas extra y trabajos especiales.