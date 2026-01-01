El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer la “Estadística de las elecciones locales 2024. Participación Electoral”, documento que concentra y analiza la información demográfica de la ciudadanía votante y no votante durante la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024.

El documento, expuesto ante la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del IECM, desglosa la participación electoral por género, edad y ámbito territorial, con el fin de delinear el comportamiento del electorado en la Ciudad de México.

IECM analiza la participación electoral en las elecciones locales 2024

El documento también incluye información sobre densidad electoral, participación del funcionariado de mesas directivas de casilla, así como datos relativos a personas en prisión preventiva y en estado de postración, lo que fortalece el análisis del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (PELO 2024).

De acuerdo con la estadística, la Lista Nominal del Electorado Ajustada (LNEA) se integró por 7 millones 767 mil 268 personas, distribuidas de la siguiente manera:

53% mujeres

47% hombres

32 personas registradas como no binarias

De este conjunto, 5 millones 383 mil 288 ciudadanas y ciudadanos emitieron su voto, lo que representa una participación general de 69.31%.

El análisis confirma una tendencia sostenida de mayor participación electoral entre las mujeres, quienes registraron un nivel de votación de 73.25%, frente al 64.86% alcanzado por los hombres.

Por grupos de edad, el segmento más participativo fue el de 60 a 64 años, con 80.40%, seguido por las personas de 65 años o más, con 78.85%. En contraste, el grupo con menor participación fue el de 25 a 29 años, con 58.19%.

IECM presenta estadística de participación electoral en elecciones locales 2024 (Cortesía)

En el análisis territorial, las demarcaciones con mayor participación electoral fueron:

Benito Juárez: 76.41%

Coyoacán: 72.99%

Miguel Hidalgo: 72.87%

Mientras que las demarcaciones con menores niveles de participación fueron:

Tláhuac: 64.07%

Xochimilco: 65.52%

Iztapalapa: 65.91%

Durante la Jornada Electoral, participaron 78 mil 881 personas como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, de las cuales:

58.93% fueron mujeres

41.06% hombres

9 personas no binarias

Finalmente, el IECM destacó que la “Estadística de las elecciones locales 2024. Participación Electoral” es una herramienta clave para el análisis del comportamiento ciudadano y para el diseño de estrategias institucionales que permitan incrementar la participación electoral, fortalecer la inclusión y mejorar la planeación de futuros procesos electorales.