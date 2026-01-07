El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la estadística de la Elección del Poder Judicial de la Ciudad de México 2025, documento integrado por cinco capítulos que ofrecen información general y un análisis descriptivo del comportamiento del electorado.

Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional encargada del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, también se dio a conocer el Sistema de Consulta de Resultados, el cual permitirá a la ciudadanía acceder a información clara, verificable y de fácil exploración sobre este ejercicio electoral histórico.

IECM detalla metodología y estructura de la estadística electoral

El documento estadístico incluye una nota metodológica que precisa las fuentes de información y los procedimientos utilizados para integrar las bases de datos.

En el primer capítulo se presentan datos sobre instrumentos registrales e indicadores electorales, como la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

El segundo capítulo describe los resultados de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, organizada bajo una circunscripción única en toda la ciudad.

En los capítulos tercero y cuarto se desarrolla la información correspondiente a la elección de magistraturas y juzgados del Poder Judicial, organizada en once distritos judiciales electorales locales.

El quinto capítulo analiza el voto anticipado emitido por personas en estado de postración y por las personas responsables de sus cuidados, en favor de la inclusión y la igualdad en el acceso al sufragio.

IECM presenta estadísticas sobre consulta de la Elección del Poder Judicial 2025. (Cortesía )

Sistema de Consulta de Resultados de la Elección del Poder Judicial

El Sistema de Consulta de la Estadística de Resultados de la Elección del Poder Judicial 2025 está conformado por siete módulos temáticos, que concentran información sobre instrumentos registrales, elecciones de magistraturas y juzgados, voto anticipado, mapas temáticos y un apartado de descargas.

La plataforma integra tablas y gráficas interactivas, organizadas en cinco ámbitos geoelectorales: entidad, Distrito Judicial Electoral Local, Distrito Electoral Local, Sección Electoral y Casilla Única, lo que permite recorrer la información de manera intuitiva y dinámica.

Asimismo, permite la descarga de insumos institucionales como el padrón electoral, la lista nominal por sexo y grupo etario, el número de plazas por materia, las candidaturas aprobadas y los resultados por candidatura y poder postulante.

Con esta estadística y su sistema de consulta, el IECM ofrece una herramienta integral para conocer a detalle los resultados del proceso, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información electoral.