De acuerdo a lo que reveló el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, se identificó a Óscar Ávila Reyes, quien sería un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) de la división de la Agencia de Investigación Criminal, como el agresor en la F1 de un adulto mayor.

Se desconoce cuántos años tiene Óscar Ávila Reyes; sin embargo, los usuarios que han visto el video o estuvieron presentes al momento de la pelea, revelan que era notablemente más joven y fuerte que el adulto mayor.

Algunos señalan que parecía estar entre sus 30 y 40 años de edad; aunque es una cifra estimada debido a las características que se logran ver en las imágenes virales de Óscar Ávila Reyes.

Aunque se desconoce si Óscar Ávila Reyes tiene pareja, entre los comentarios de los videos aseguran que el agente de la Interpol iba al evento de la F1 acompañado por una mujer.

Al no saberse su fecha de nacimiento ni edad, no se puede conocer a qué signo zodiacal pertenecería Óscar Ávila Reyes.

Tampoco hay datos que indiquen que Óscar Ávila Reyes tiene hijos.

Se tiene nula información sobre los estudios de Óscar Ávila Reyes.

De acuerdo con Carlos Jiménez en sus redes sociales, se identificó a Óscar Ávila Reyes como el agresor del adulto mayor durante el evento de la F1 en México.

Jiménez reveló que Óscar Ávila Reyes es un agente de la FGR de la división de la Agencia de Investigación Criminal asignado a Interpol.

No obstante, también reveló que Óscar Ávila Reyes es conocido en la Alcaldía Cuauhtémoc por amedrentar a narcotiendas y a calles de la Condesa asegurando protección a cambio de cuotas.

También se dice que Óscar Ávila Reyes formó parte del equipo que capturó a un capo de Sinaloa, pero que terminó escapando en Santa Fe.

De momento es la única información que se ha revelado de Óscar Ávila Reyes, supuesto agresor de un adulto mayor durante la F1 y cuyas imágenes se hicieron virales.

El reportero Carlos Jiménez publicó la identidad del hombre que agredió a un adulto mayor durante el Gran Premio de México: Óscar Ávila Reyes.

De acuerdo a lo dicho por el periodista, Óscar Ávila Reyes sería un agente de la FGR asignado a Interpol, y quien comenzó una golpiza a un adulto mayor.

Si bien en las imágenes logra verse como el adulto mayor le lanza una cerveza, segundos después se distingue a Óscar Ávila Reyes quien va de playera roja y mochila negra, se abalanza sobre él.

Acto seguido, Ávila Reyes comienza a propinarle una golpiza que, lejos de ser detenida, fue grabada por todos los presentes de la F1.

Hasta el momento, la FGR, la AIC o la Interpol no se han pronunciado al respecto sobre las acciones de su supuesto elemento quien habría agredido al adulto mayor durante este evento deportivo.