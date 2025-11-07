Se identificó a quien golpeó a un adulto mayor durante el Gran Premio de México: es un agente de la Interpol.

Oscar Ávila Reyes es el agente de Interpol que golpeó a un adulto mayor en el Gran Premio de México F1

A través de redes sociales se dio a conocer un video durante el Gran Premio de Mexico, en donde se veía como un hombre agredía y golpeaba a un adulto mayor; hoy, ya fue identificado como Óscar Ávila Reyes, agente de Interpol.

Esto de acuerdo con la información del periodista Carlos Jiménez, quien reveló que entre los más de 400 mil asistentes al Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Ávila Rodríguez, quien golpeó al hombre de la tercera edad es agente de Interpol.

PRESUME ser AGENTE d @FGRMexico …el q SE AGARRÓ a GUAMAZOS en la @F1

El tipo d playera roja y mochila negra, q descuenta a un viejito y lo tira, es Oscar Ávila Reyes.

Amedrenta en calles d @AlcCuauhtemocMx con q es agente de @FGR_AIC.

Así se alocó



Les cuento #C4ENALERTA pic.twitter.com/pKCiJt8f1b — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 31, 2025

Durante el video puede verse como el adulto mayor es golpeado por otro sujeto que se le va encima, siendo este Oscar Ávila Reyes quien es un agente de la Fiscalía General de la República, elemento de la Agencia de Investigación Criminal Interpol.

También reveló que Ávila Reyes es parte del equipo a quienes se les escapó un capo de Sinaloa en Santa Fe, y que lo han visto amenazando y extorsionando a narcotienditaas a quienes aparentemente les da “protección”.

Esto en la alcaldía Cuauhtémoc y en las colonias de la Condesa y Doctores pues, de acuerdo con Carlos Jiménez, describió al agente de Interpol como alguien que “se cree impune”.