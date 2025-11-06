EL jueves 6 de noviembre de 2025, Dolores González Saravia fue elegida por el Congreso de la CDMX como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emane, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la union y de la ciudad y si asó no lo hiciere que el pueblo me lo demande” Dolores González Saravia

Con 60 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, Dolores González Saravia asumirá la presidencia del organismo público autónomo que se encarga de proteger, promover y difundir los derechos humanos en la CDMX.

La hermana de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, de 69 años de edad, presidirá la CDHCDMX para el periodo 2025–2029.

Dolores González Saravia rinde protesta como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Pese a que el Consejo Ciudadano Honorífico, recomendó dos perfiles para el cargo, González Saravia ha sido seleccionada por el Congreso, entre ocho candidatos, como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

El Congreso de la Ciudad de México, reconoció en Dolores González Saravia los más de 40 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos.

Así como su compromiso y su expertise en la construcción y búsqueda del diálogo pacífico.

Jannete Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, destacó que su nombramiento no representa a un grupo debido a que también cuenta con el respaldo de académicos, organizaciones sociales así como de los partidos Movimiento Ciudadano y PAN.

Por ello, la activista rindió protesta como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Dolores González Saravia dirigirá la Comisión de Derechos Humanos hasta el 7 de noviembre de 2029.