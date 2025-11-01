María Dolores González Saravia, hermana de la gobernadora de Morelos, se perfila como una fuerte candidata para dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX).

Un documento del Congreso local revela que el pleno habría de aprobar a María Dolores González Saravia como la próxima ombudsperson en la CDMX, sustituyendo a Nashieli Ramírez.

Dolores González Saravia (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Perfilan a Dolores González Saravia para dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Los diputados del Congreso de la CDMX han recibido un dictamen para aprobar que Dolores González Saravia sea designada como la dirigente de la Comisión de Derechos Humanos.

Dolores González Saravia sería la candidata más fuerte de entre las ocho personas a elegir, en las que se encuentran:

Obtilia Eugenio Manuel

Carlos López López

Paolo Guiseppe Martínez Ruiz

Aldo Antonio Trapero Maldonado

Nancy Pérez García

Ángela María Guerrero Alcántara

Vilma Ramírez Santiago

De hacerse oficial, Dolores González Saravia tomará protesta ante el Congreso de la CDMX y dirigirá la Comisión de Derechos Humanos hasta el 7 de noviembre de 2029.