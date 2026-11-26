Un incendio en una pipa de gas LP de la empresa FLAMAGAS movilizó a los servicios de emergencia la mañana del jueves 26 de noviembre de 2026 en la colonia Romero Rubio, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

El siniestro se registró en una de las zonas de mayor tránsito del área y generó preocupación debido al riesgo que representaba la carga de combustible de la unidad.

Sin embargo, la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran el tanque, evitando consecuencias mayores.

Informo que el fuego dañó la cabina de la unidad que transportaba gas LP, con una capacidad de 4,500 litros. El fuego ya fue extinguido, no se reportan personas lesionadas y el riesgo ha sido mitigado Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos

Se registra incendio en cabina de pipa de gas LP en Romero Rubio

Un incendio movilizó a los servicios de emergencia en la alcaldía Venustiano Carranza tras incendiarse la cabina de una pipa de gas LP.

El incidente ocurrió a las 6:45 horas en la esquina de la avenida Oceanía y la calle Persia, en la colonia Romero Rubio.

La rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX evitó una tragedia, sofocando las llamas antes de que alcanzaran el tanque con el combustible.

El vehículo siniestrado pertenece a la empresa FLAMAGAS, pintado de rojo con amarillo y con el número económico 003.

Al percatarse del fuego en la cabina, el conductor abandonó la unidad antes de que el siniestro se extendiera.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Jefe Vulcano reporta cero personas lesionadas tras incendio en cabina de pipa de gas LP

El Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó detalladamente sobre las labores de rescate y mitigación.

A través de sus canales oficiales, el mando de bomberos declaró: “Informo que el fuego dañó la cabina de la unidad que transportaba gas LP, con una capacidad de 4,500 litros. El fuego ya fue extinguido, no se reportan personas lesionadas y el riesgo ha sido mitigado”.

Las autoridades de CDMX confirmaron que el incidente finalizó sin personas lesionadas ni mayores afectaciones en la zona.

Tras controlar las llamas, los bomberos solicitaron una grúa para retirar la unidad siniestrada.

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el fuego en la cabina de la pipa de gas LP en la colonia Romero Rubio y la empresa FLAMAGAS no ha emitido información oficial al respecto.