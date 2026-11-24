La Ciudad de México (CDMX) se prepara para días de bajas temperaturas y lluvias intensas debido a los efectos del frente frío 8, que también afectará a otras entidades como Hidalgo y Edomex.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura comenzará a descender significativamente este viernes 27 de noviembre, alcanzando hasta los 8 grados por la mañana.

Frente frío 8 golpeará a la CDMX con lluvias fuertes y bajas temperaturas

El SMN pronosticó que en los próximos días la CDMX experimentará lluvias y bajas temperaturas. El descenso comenzará el jueves 26 de noviembre y se intensificará el viernes 27 de noviembre.

Durante la mañana del viernes se esperan temperaturas de entre 8 y 10 grados, con posibles precipitaciones aisladas, mientras que en la noche se registrarán entre 4 y 6 grados acompañados de lluvias intensas.

¿Nevará en CDMX? Frente frío 8 traerá lluvias intensas y temperaturas de hasta 8 grados (@conagua_clima)

Asimismo, se advirtió sobre la posibilidad de caída de nieve o aguanieve durante el viernes y sábado, principalmente en zonas montañosas, condición que podría extenderse hacia regiones del centro y oriente del país.

Aunque el pronóstico contempla este fenómeno, no significa que vaya a nevar en todas las alcaldías de la CDMX. Las regiones que suelen presentar heladas son las zonas con mayor altura, como:

Tlalpan

Magdalena Contreras

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Por ello, se recomienda a la población preparar ropa abrigadora, impermeables y tomar precauciones ante las lluvias, las bajas temperaturas y posibles afectaciones viales durante el fin de semana.