¿Qué pasó en la colonia Juan Escutia de Iztapalapa? El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescató este martes 26 de diciembre a una persona electrocutada en un puente peatonal ubicado en la avenida Ignacio Zaragoza.

Fue a través de redes sociales en donde los equipos de emergencia informaron sobre el rescate, el cual, tuvo lugar durante la tarde a las 16:25 horas.

Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de la persona electrocutada, luego de que fuera atendido en el lugar por paramédicos que arribaron para la atención correspondiente.

Rescatan a persona electrocutada en un puente peatonal de avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Juan Escutia de Iztapalapa

El Cuerpo de Bomberos de la CDMX dio a conocer que la tarde de este día una personas que resultó electrocutada fue rescatada en un puente peatonal de la avenida Ignacio Zaragoza, esto sobre la colonia Juan Escutia de Iztapalapa.

A través de la publicación las autoridades compartieron una imagen, en donde es posible observar que el hombre que resultó afectado quedó tendido sobre la parte superior del puente peatonal.

Por tal motivo, se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar los motivos de por qué se encontraba allí, así como saber las causas del incidente.

Los Bomberos, en colaboración con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, lograron sujetar al hombre con la ayuda de un par de cinturones , para posteriormente bajarlo con una escalera de emergencia.

Tras esto, paramédicos atendieron al hombre herido, del cual no se reveló su identidad, y fue trasladado a un hospital de emergencia para su atención. No obstante, no se brindó alguna actualización sobre su estado de salud.

Acudimos a rescatar a una persona que se electrocutó sobre un puente peatonal, esto en Avenida Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia, en @Alc_Iztapalapa; fue entregado para médicos para su atención.

Servicio concluido. pic.twitter.com/CqPkXe0IF0 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) December 26, 2023

