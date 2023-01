La noche del jueves 26 de enero se llevó a cabo un operativo en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Sandra Cuevas, por propaganda contra Claudia Sheinbaum que fue encontrada en sus oficinas.

Durante el operativo, Sandra Cuevas aseguró que con los volates que se encontraron en las Oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, no dicen nada que no sean verdad.

Según la Contraloría de la Ciudad de México (CDMX), dirigida por Juan José Serrano Mendosa, el operativo se realizó tras recibir una denuncia ciudadana.

A pesar de que Sandra Cuevas no lo admite directamente, confirmó que la propaganda en contra de Claudia Sheinbaum fue adquirida por ella, pues aseveró que no están diciendo ninguna mentira.

Sandra Cuevas aseguró que los volantes encontrados en el edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc no existen y acusó al contralor Serrano Mendoza de haberlos llevado .

Sin embargo, aclaró que “ultimadamente”, si los volantes existieran, no está diciendo mentiras con lo que se dice en la propaganda en contra de Claudia Sheinbaum.

En las oficinas se localizaron volantes y lonas donde aparece el rostro de Sheinbaum y “mensajes de odio en contra de la jefa de gobierno”.

Si bien Sandra Cuevas no lo admite directamente, da a entender que la propaganda contra Claudia Sheinbaum sí fue adquiría por ella cuando afirma que “no estamos diciendo nada que no sea verdad”.

“Esos volantes no existen, sólo los traía el contralor. Y ultimadamente , ultimadamente, si existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad”

Sandra Cuevas