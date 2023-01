Juan José Serrano, el contralor de la Ciudad de México (CDMX) denunció una agresión física en su contra en la alcaldía Cuauhtémoc tras operativo por propaganda contra Claudia Sheinbaum.

El jueves 26 de enero por la noche, se registró el hallazgo de 13 paquetes con propaganda en contra de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, luego de una denuncia ciudadana a la Contraloría de la capital.

Estos 13 paquetes contenían volantes de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum, así como de su gestión en el gobierno de la CDMX.

Sandra Cuevas confiesa que adquirió volantes contra Claudia Sheinbaum: “no estamos diciendo nada que no sea verdad”

Pero fueron encontrados al interior de la oficina de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas.

Después de que Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General del gobierno de la CDMX, diera aviso a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de este hallazgo, se desplegó un operativo policial con varios elementos alrededor del edificio de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo que generó tensión entre la alcaldesa Sandra Cuevas y los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, aunque más tarde los policías de la CDMX se retiraron del edificio de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras este hallazgo, Juan José Serrano, el contralor de la Ciudad de México (CDMX) denunció una agresión física en su contra.

En entrevista en el programa “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva, Juan José Serrano, contralor de CDMX, denunció una agresión física en su contra en la alcaldía Cuauhtémoc tras operativo por propaganda contra Claudia Sheinbaum.

Además, Juan José Serrano, mencionó que él llegó al edificio de la alcaldía Cuauhtémoc por su propio pie, acompañado de la contralora del órgano interno de Cuauhtémoc, donde llegó a la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía.

Y encontró los 13 paquetes de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum como se estableció en la denuncia ciudadana.

Luego de dialogar con el director general jurídico de Cuauhtémoc, sobre temas jurídicos por este hallazgo, el contralor menciona que entró a esa oficina Sandra Cuevas con una actitud hostil en su contra, así como de personal de la alcaldía.

El contralor de CDMX comenta que la presencia policial fue después de la actitud de molestia de Sandra Cuevas.

Más tarde, cuando el edificio de la alcaldía Cuauhtémoc fue rodeado de alrededor de 132 elementos, según la SSC, y al querer salir de ese lugar, Juan José Serrano denunció la agresión física que sufrió.

En la entrevista, Juan José Serrano, dijo que un policía privado le impedía el paso y tenía una actitud agresiva en su contra.

Para tratar de salir, el contralor se vio arrinconado hacia una reja, de la cual logró rodear y salir, pero en ese camino, cuando vio a los policías de la CDMX, lo golpearon.

“En el camino, debo decirlo me agredieron, en el camino, sí me tocaron una que otra patada, uno que otro puñetazo, y me parece que es una actitud totalmente irracional, jamás hubiera pensado que en una alcaldía la gente se podía comportar así”

Juan José Serrano, contralor de la CDMX