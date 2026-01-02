Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asistieron un parto de emergencia a bordo de un taxi de la CDMX.

Los hechos tuvieron lugar en en el CETRAM Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo en el marco por los festejos del Año Nuevo.

Policía Bancaria asiste con éxito el nacimiento de un bebé

Elementos de PBI realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de la avenida Jalisco y la calle Manuel Dublán.

Momento en el que un joven de 23 se acercó a pedir ayuda. Por lo que dijo, su esposa de 20 años estaba en un taxi con fuertes contracciones.

#Boletín | En el #CETRAM #Tacubaya, ubicado en la @AlcaldiaMHmx, efectivos de la #PBI de la @SSC_CDMX, apoyaron oportunamente a una mujer que se encontraba en labor de parto dentro de un vehículo tipo taxi y recibieron a un bebé. #SiempreAlerta



Rápidamente dos mujeres policías fueron hasta el lugar y determinaron que no había tiempo para un traslado al hospital, pues las contracciones eran señal de que el bebé nacería pronto.

La joven fue recostada en el asiento trasero de la unidad donde comenzó con la labor de parto, auxiliada por las emementos de PBI que aplicaron sus conocimientos en primeros auxilios.

Una vez el bebé llegó al mundo, rápidamente fue resguardado del frío.

Poco después arribó una ambulancia de Protección Civil y paramédicos valoraron a la madre y el recién nacido, reportándolos estables.

La familia fue llevada a un hospital, donde recibieron la atención médica correspondiente.