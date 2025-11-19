Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México (CDMX), dio inicio al Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores que busca dar identificación a las personas que se encuentran en este espacio.

El Plan de Recuperaciones Controladas de Fosas Comunes del Panteón Civil de Dolores es una propuesta técnica, humanitaria y forense que busca identificar los cuerpos para que puedan regresar con sus familias.

Al primer día de trabajo en el Panteón Civil de Dolores asistieron colectivos y familiares de víctimas de desaparición forzada, quienes esperan encontrar a sus familiares gracias a este plan.

Plan de Recuperaciones Controladas de Fosas Comunes del Panteón Civil de Dolores (Andrea Murcia Monsivais)

Arranca Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores; identifican los primeros cuerpos

El Plan de Recuperaciones Controladas responde a lo previsto en la Ley General en materia de desapariciones, respecto a la necesidad de realizar una investigación preliminar para identificar a personas inhumadas.

Bertha Alcalde, titular de la fiscalía, señaló que el Panteón Civil de Dolores es el único sitio en CDMX con fosas comunes colectivas y durante la fase piloto solo se intervendrá de manera superficial el nivel 15 de la fosa 26.

La selección de esta fosa deriva del análisis de coincidencias entre el registro de personas desaparecidas de CDMX y los casos con mayores probabilidades de identificación, además del manejo adecuado de los elementos óseos.

“Este trabajo que nos tocó realizar, por alrededor de 7 meses, nos permitió establecer los criterios para seleccionar las primeras fosas que serán intervenidas en esta fase piloto”. Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX

La fiscal Bertha Alcalde adelantó que los elementos recuperados serán analizados en las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para establecer su identidad y, en su caso, ser restituidos a sus familias.