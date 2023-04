Perla Cristal Gaviña Ordaz, la joven de 19 años desaparecida desde el 9 de abril, fue hallada muerta en Guanajuato; por su presunto feminicidio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) investiga a dos de sus amigos.

Según se señaló, Perla Cristal fue vista por última vez el pasado 9 de abril, cuando viajó a León, Guanajuato con su mejor amiga Alison, y dos sujetos identificados como Juan Carlos N y Rogelio N.

La joven de 19 años desapareció durante dicho viaje, y su amiga otorgó diferentes versiones de lo ocurrido durante la noche que la vio por última vez.

Ahora, la Fiscalía indaga el presunto feminicidio de la joven, y se encuentra en búsqueda de Juan Carlos y Rogelio N, quienes han sido no localizables desde la desaparición de la joven.

Cabe destacar que la muerte de Perla Cristal se suma a los m ás de 6 mil 543 feminicidios ocurridos en México desde 2015 hasta enero de 2023; y que Guanajuato, estado donde hallaron el cuerpo, se encuentra dentro de los 5 más peligrosos del país.

Según se expone en redes sociales, Perla Cristal de 19 años fue localizada sin vida en Guanajuato, luego de 11 días de búsqueda e inclusive un bloqueo en Tláhuac, Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades no señalaron las condiciones en las que se localizó su cuerpo, y hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la joven residente de la CDMX.

Sin embargo, se indicó que sus restos fueron trasladados de Guanajuato a la capital del país la madrugada de este jueves 20 de abril; y que sus familiares y amigos realizan su funeral en la alcaldía Tlalpan.

Asimismo, se señaló que la Fiscalía General de Justicia continúa con la investigación por la desaparición y muerte de Perla Cristal, con las indagatorias a su amiga, Alison, quien viajó con ella a León, Guanajuato.

Cabe destacar que la joven, quien presuntamente era la mejor amiga de Perla Cristal, declaró que el día de su viaje el auto en donde se transportaban se descompuso y decidieron pasar la noche en él, sobre la carretera.

En una segunda declaración, la adolscente refirió que decidieron dormir en el auto porque ya estaban cansados; sin embargo, al despertar el día siguiente ya no vio a su amiga.

Señaló que los dos hombres con quienes viajaban aseguraron que no sabían dónde estaba Perla y que le ofrecieron dinero para regresar a la CDMX, lo que ella hizo.

Después, de eso, los sujetos desaparecieron y actualmente las autoridades realizan su búsqueda para esclarecer los hechos, pues no se encuentran en sus domicilios.

Por su parte, la familia de Perla Cristal exige justicia por la muerte de la joven , por lo que se llamó a una segunda manifestación en la alcaldía Tláhuac.

Según la cuenta de Twitter creada para dar con el paradero de la joven, las autoridades quieren dar “carpetazo” a su caso sin buscar y detener a los responsables.

Además, entre sus exigencias también esta el investigar a su amiga, quien la acompañaba el día de su desaparición, ya que acusan que jamás les informó que la joven no apareció al día siguiente.

“¿Cuando se dio cuenta que mi hija no estaba por qué no llamó a las autoridades? ¿Por qué sólo se regresó a su casa? De hecho ni siquiera me buscó, ni me dijo nada de la desaparición de mi hija, yo la contacté a través de redes sociales, pero ella ya estaba en su casa.”

Irma Ordaz, mamá de Perla Cristal