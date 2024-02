Paola Félix Díaz, líder de “Suma Mujeres”, encabezó un encuentro de “Suma Construyendo Sociedad” en la Ciudad de México (CDMX), en el cual hizo un llamado a “no perder la memoria” en las elecciones 2024 del 2 de junio.

Durante el encuentro en el salón de eventos sociales Lázaro Cárdenas, distintas organizaciones sindicales campesinas coincidieron en que Claudia Sheinbaum cuenta con el apoyo de la ciudadanía para lograr “el segundo piso” de la Cuarta Transformación.

En ese sentido se dio el llamado de Paola Félix Díaz:

“Venimos a no perder la memoria, que no se nos olvide, que no apuesten los buitres a que se nos olviden las cosas, que la lucha viene por el saqueo de las tierras, por la desnaturalización que han querido hacer a las comunidades indígenas, las lenguas, las tradiciones; nos han querido desarraigar”

Paola Féliz Díaz