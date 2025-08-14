Vanessa Gámez, la mamá de Ana Ameli García, afirmó que a un mes de que su hija desapareció en el Ajusco, está viviendo un auténtico “infierno en la tierra”.

El 12 de julio de 2025, Ana Amelí García Gámez desapareció cuando decidió subir sola al Ajusco en la CDMX, luego de que no se encontró con el grupo de amigos con los que acordó verse.

Vanessa Gámez, mamá de Ana Amelí García (Especial)

El martes 12 de agosto se cumplió un mes de la desaparición en el Ajusco de Ana Ameli García, joven senderista que sigue sin ser localizada desde que se extravió el pasado 12 de julio.

Tras un mes de que se registró la desaparición de Ana Ameli García, su mamá, Vanessa Gámez, sentenció que el no saber nada de su hija se trata de un auténtico “infierno en la tierra”.

Así lo indicó Vanessa Gámez por medio de un mensaje que compartió en Facebook, en el que incluyó un video para solicitar la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de su hija.

En el video que difundió la madre de Ana Ameli García, se muestran varias imágenes de la joven realizando la misma actividad que estaba practicando en el momento que desapareció, el senderismo.

De acuerdo con los reportes, la senderista de 19 años de edad, salió de su casa en la colonia Héroes de 1910 en Tlalpan con destino al Pico del Águila, donde se vería con un grupo de amigos.

Sin embargo, Ana Ameli García no vio a las personas con las que había acordado verse para la subida al Ajusco, razón por la que decidió subir sola y en el camino se unió a otro grupo de senderistas.

Entre las 16:00 y 17:00 horas de ese mismo 12 de julio, Ana Ameli García se comunicó con sus familiares para informarles que estaba bien, pero no les compartió su ubicación exacta.

Con el pasar de las horas y ante la incomunicación de la joven, su padre acudió la noche del mismo día ante las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), para activar la alerta de desaparición.

Por el caso, autoridades han puesto en marcha operativos de búsqueda a los que se han sumado más de 100 personas y en los que incluso se han usado drones, helicópteros y binomios caninos.

Debido a los datos sobre la desaparición, las acciones de localización se han concentrado en zonas del mismo Ajusco como es el caso de Cruz del Márquez, Valle de la Cantinflora y Parres.

No obstante, a un mes de ocurrida la desaparición de Ana Ameli García, la joven no ha sido encontrada y su mamá, Vanessa Gámez, asegura que está viviendo un auténtico “infierno en la tierra”.